Atalanta, Juric sui tanti infortuni: "Non mi è mai capitato in carriera..."

L’ Atalanta si prepara alla sfida casalinga contro il Como , valida per la sesta giornata di Serie A . Ivan Juric ha presentato la partita in conferenza stampa dal Centro Bortolotti di Zingonia, sottolineando l’importanza del match per proseguire il percorso positivo dei nerazzurri, ancora imbattuti in campionato. Le attenzioni sono tutte rivolte alle condizioni della difesa, con diversi giocatori fuori causa. A riguardo l’allenatore ha spiegato: "Vediamo domani. Poi faremo le nostre valutazioni oggi anche su Hien".

Atalanta, Juric fa la conta degl infortunati: "Non mi è mai capitato..."

La situazione infortuni resta una delle principali preoccupazioni, con assenze pesanti come quelle di Zalewski e Scalvini. Juric ha ammesso: "Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti. Valuteremo giorno per giorno. Per Kolasinac si vedrà più avanti, verranno valutate anche le condizioni di Scamacca. Staremo a vedere ".

Le parole sui singoli

L’allenatore dei bergamaschi si è soffermato anche sui singoli. Ha aperto a un possibile utilizzo di Obric, pur chiedendo pazienza: "Ha bisogno di tempo, sicuramente è un giocatore su cui fare le valutazioni". Su Ederson e Lookman ha dichiarato: "Dipenderà molto dalle loro condizioni. Contro il Brugge hanno giocato, e la strada è sicuramente quella giusta per poter ritrovare la miglior forma". Infine, parole di fiducia per i giovani e per il gruppo: "Mi è piaciuta molto la concentrazione della squadra. Ha dimostrato di saper reagire dimostrandosi compatta e sono contento della voglia che ha trasmesso la squadra. Dobbiamo continuare così".