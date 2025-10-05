Atalanta-Como, lo show del bel calcio: Juric imbattuto e a +3 punti su un anno fa

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Un inno al bel calcio. L'hanno intonato l'Atalanta e il Como che si sono affrontati a viso aperto, giocando una partita ad altissima intensità nel primo tempo, sempre vivace e combattuta anche nella ripresa, quando la fatica per le energie spese si è fatta sentire, ma non ha impedito alla gara di risultare palpitante sino alla fine. L'inedito tridente Samardzic-Lookman-Sulemana, il provvidenziale rec
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte