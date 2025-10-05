Atalanta-Como, lo show del bel calcio: Juric imbattuto e a +3 punti su un anno fa

Samardzic e Perrone hanno firmato il botta e risposta che ha sigillato il confronto ad altissima intensità con ribaltamenti di fronte continui, emozioni e duelli a tutto campo fra Ahanor e Paz, Bernasconi e Addai, quattro purissimi alenti. Dea tetragona nonostante i 9 indisponibili