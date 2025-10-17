Juric: "Vi dico chi è più forte tra Svilar e Carnesecchi..."

L’ Atalanta di Ivan Juric continua a stupire: la squadra è ancora imbattuta in campionato e si prepara alla sfida contro la Lazio . Alla poche ore dal match, l’allenatore nerazzurro ha parlato a Sport Mediaset, soffermandosi sul cammino della Dea e sulla crescita dei suoi giocatori.

Atalanta, Juric: "Vogliamo essere competitivi"

Sulle ambizioni stagionali, Juric ha mantenuto il profilo prudente ma deciso che lo contraddistingue: “Come la storia di questo club insegna, vogliamo essere competitivi. Dipende da tanti fattori, ma l’obiettivo è quello di competere bene ed essere sempre dentro ogni partita. È questo il nostro spirito”.

Il confronto tra Carnesecchi e Svilar

Il tecnico ha poi elogiato il lavoro del suo portiere, confrontando Marco Carnesecchi e Mile Svilar, allenato alla Roma: “Sono due grandi portieri. Svilar è più avanti in questo momento, anche per il lavoro fatto negli ultimi tre o quattro anni con il suo preparatore, soprattutto su certi aspetti tecnici. Ma Carnesecchi ha un talento enorme e margini di miglioramento straordinari: mi auguro che riesca a superarlo, perché ha tutto per riuscirci”.