Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juric: "Vi dico chi è più forte tra Svilar e Carnesecchi..."

Le dichiarazionii dell'allenatore dell'Atalanta sui due portieri e non solo
2 min
TagsJuriccarnesecchiSvilar
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

L’Atalanta di Ivan Juric continua a stupire: la squadra è ancora imbattuta in campionato e si prepara alla sfida contro la Lazio. Alla poche ore dal match, l’allenatore nerazzurro ha parlato a Sport Mediaset, soffermandosi sul cammino della Dea e sulla crescita dei suoi giocatori.

Atalanta, Juric: "Vogliamo essere competitivi"

Sulle ambizioni stagionali, Juric ha mantenuto il profilo prudente ma deciso che lo contraddistingue: Come la storia di questo club insegna, vogliamo essere competitivi. Dipende da tanti fattori, ma l’obiettivo è quello di competere bene ed essere sempre dentro ogni partita. È questo il nostro spirito”.

Il confronto tra Carnesecchi e Svilar

Il tecnico ha poi elogiato il lavoro del suo portiere, confrontando Marco Carnesecchi e Mile Svilar, allenato alla Roma:Sono due grandi portieri. Svilar è più avanti in questo momento, anche per il lavoro fatto negli ultimi tre o quattro anni con il suo preparatore, soprattutto su certi aspetti tecnici. Ma Carnesecchi ha un talento enorme e margini di miglioramento straordinari: mi auguro che riesca a superarlo, perché ha tutto per riuscirci”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario