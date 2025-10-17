Gasperini appare in un video durante la festa dell'Atalanta, tifosi in delirio: che accoglienza per l'ex allenatore
BERGAMO - C’erano proprio tutti, tranne il condottiero più importante dell’Atalanta. Il club bergamasco ha festeggiato 118 anni di storia e ha scelto di farlo inaugurando un’enorme statua dell’Europa League, un monumento finanziato con una raccolta fondi dei tifosi nerazzurri. Gian Piero Gasperini, impegnato a Roma con la propria squadra, ha inviato un video messaggio per salutare tutti i tifosi che hanno accolto con un’ovazione l’immagine del loro ex allenatore.
Gasperini: “Mi avete regalato una vita felice”
L’attuale allenatore della Roma non ha voluto far mancare il proprio contributo, inviando un video messaggio proiettato sul maxi schermo. “Grazie per avermi invitato - ha detto un Gasperini visibilmente emozionato - avrei voluto essere lì di persona, ma ho una partita importante che me lo impedisce. La vittoria dell’Europa League è stato il culmine di un periodo fantastico che abbiamo percorso tutti quanti insieme, con il presidente, la società, con tutta la città, con voi tifosi e la squadra. E’ stato un qualcosa di straordinario che tutto il mondo ha apprezzato e che ha reso l’Atalanta apprezzata nel mondo. Questo è stato bellissimo, ricordo la felicità e la gioia di quelle serate, non solo quella di Dublino ma anche poi a Bergamo con la festa che c’è stata. Il mio auguro è quello che l’Atalanta possa ancora vincere e possa ancora regalare una soddisfazione simile da regalare alla propria gente. Da parte mia c’è grande riconoscenza, mi avete regalato una vita felice. E’ vero che qualcuno mi rimprovera di non aver salutato, ma mi ero accorto che le parole avrebbero potuto essere frutto di interpretazioni sbagliate e di polemiche, ho preferito che fosse il tempo e i comportamenti a dire invece quanto questo affetto fosse indelebile. Grazie per quello che mi avete regalato, vi auguro una bellissima serata, a presto”.