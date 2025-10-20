Atalanta, lesione muscolare per Scalvini: ecco quante gare salterà
Il difensore nerazzurro costretto ad un nuovo stop: lesione di primo grado al flessore sinistro
Brutte notizie per l'Atalanta. Al termine della sfida con la Lazio, valida per la settima giornata di campionato e terminata 0-0, Giorgio Scalvini ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Per il difensore nerazzurro si prospetta uno stop di almeno tre settimane. Salterà sicuramente la sfida con lo Slavia Praga di Champions League e i match con Milan, Udinese e Marsiglia.
Scalvini, un nuovo infortunio
Scalvini era subentrato ad Ahanor al 67' della sfida con i biancocelesti di Maurizio Sarri. Per lui si trattava di un ritorno in campo dopo un precedente infortunio: l'ultima apparizione in serie A risaliva al 14 settembre scorso, giorno di Atalanta-Lecce. In questo campionato ha collezionato quattro presenze e un gol.