Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta, lesione muscolare per Scalvini: ecco quante gare salterà

Il difensore nerazzurro costretto ad un nuovo stop: lesione di primo grado al flessore sinistro
1 min
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per l'Atalanta. Al termine della sfida con la Lazio, valida per la settima giornata di campionato e terminata 0-0, Giorgio Scalvini  ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Per il difensore nerazzurro si prospetta uno stop di almeno tre settimane. Salterà sicuramente la sfida con lo Slavia Praga di Champions League e i match con Milan, Udinese e Marsiglia. 

Scalvini, un nuovo infortunio

Scalvini era subentrato ad Ahanor al 67' della sfida con i biancocelesti di Maurizio Sarri. Per lui si trattava di un ritorno in campo dopo un precedente infortunio: l'ultima apparizione in serie A risaliva al 14 settembre scorso, giorno di Atalanta-Lecce. In questo campionato ha collezionato quattro presenze e un gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

La Lazio frema l'AtalantaAtalanta e Lazio pari senza gol