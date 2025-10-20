Atalanta, lesione muscolare per Scalvini: ecco quante gare salterà

Brutte notizie per l'Atalanta. Al termine della sfida con la Lazio, valida per la settima giornata di campionato e terminata 0-0, Giorgio Scalvini ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Per il difensore nerazzurro si prospetta uno stop di almeno tre settimane. Salterà sicuramente la sfida con lo Slavia Praga di Champions League e i match con Milan, Udinese e Marsiglia.