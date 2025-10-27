Corriere dello Sport.it
lunedì 27 ottobre 2025
Atalanta nervosa, Juric pure: non si parla di ultima spiaggia ma…

Tensione in casa Dea dopo il quarto pareggio di fila, con alle porte la sfida contro il Milan e altri esami fondamentaliper il tecnico e la squadra: i dettagli
Patrick Iannarelli
3 min
BERGAMO - Giorno di riflessione, per assorbire l’ennesimo pareggio, il quarto consecutivo tra serie A e Champions League. L’Atalanta è tornata subito in campo dopo il pari contro la Cremonese, domani a Bergamo arriverà il Milan, secondo in classifica, ma soprattutto avversario complicato da affrontare in un momento del genere.

Il colloquio tra Juric e la dirifenza dopo il pari di Cremona

Sabato, al fischio finale, c’è stato un lungo colloquio tra Ivan Juric, il direttore sportivo Tony D’Amico e l’ad Luca Percassi, per analizzare quanto accaduto sul prato dello Zini: una prestazione da rivedere, che non è piaciuta nemmeno al tecnico croato, in un primo tempo di prevedibilità e lentezza. Da migliorare dunque l’approccio, per evitare di buttare via un tempo intero, ma sarà fondamentale ritoccare anche il rapporto occasioni create-gol fatti: nella ripresa la Dea ha ritrovato fiducia e spesso è arrivata dalle parti di Silvestri, a mancare è stata la lucidità nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione.

Quattro esami fondamentali per il tecnico e l'Atalanta

Al momento non si parla ancora di ultima spiaggia, ma i mugugni si sono percepiti nelle parole dei singoli, con le dichiarazioni di Carnesecchi («dobbiamo darci una svegliata, a partire da me») e la risposta piccata dello stesso Juric («deve fare il professionista, parlare di meno e concentrarsi sul suo lavoro»). Di mezzo anche l’opinione pubblica, con la piazza che poco comprende determinati passaggi a vuoto: segnali che vanno in unica direzione e tracciano la linea in vista del big match con i rossoneri, dove saranno tutti a disposizione (tranne Scalvini e Bakker). Prima della sosta ci saranno altri tre esami fondamentali, tra Udine, Marsiglia e Sassuolo. Poi si tirerà una linea e sarà tempo di valutazioni. Ma il messaggio è chiaro: trovare alla svelta un rimedio alla pareggite.

 

 

 

