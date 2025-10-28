Juric esalta l'Atalanta: "Meritavamo la vittoria. Ma dobbiamo essere più cinici"

Il gol di Lookman, che risponde alla rete messa a segno dopo pochi minuti da Ricci, permette all' Atalanta di fermare il Milan e di chiudere la sfida, valida per la nona giornata del campionato, sull'1-1 : per i nerazzurri si tratta del settimo pareggio in nove giornate di campionato. Al termine della sfida il tecnico dei bergamaschi Ivan Juric esalta la prestazione dei suoi. "Se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. I ragazzi hanno fatto l'ennesima ottima prova. Non ne abbiamo sbagliata una dall'inizio del campionato ed è un peccato per questi ragazzi non essere riusciti a vincere". Sulla gara: "Abbiamo fatto benissimo entrambe le fasi. Sapevamo che le squadre di Allegri si abbassano e abbiamo deciso di attaccarli. L'abbiamo interpretata bene e sono convinto che tra poco ci sbloccheremo. Dobbiamo crescere in fase offensiva".

Juric su Lookman, Krstovic e Scamacca

La buona notizia è il ritorno al gol di Lookman. "Ha giocato novanta minuti per trovare la condizione. E' un giocatore fantastico e sono molto contento per lui. Abbiamo recuperato alcuni calciatori. Questa squadra ha fatto tante gare dominandole, ma non siamo riusciti a vincerle. Speriamo di diventare più cinici davanti, ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta. L'assenza di Krstovic e Scamacca? E' stata una scelta tecnica"