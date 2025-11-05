Atalanta, Percassi dà fiducia a Juric: "Siamo una famiglia, dobbiamo avere equilibrio"

Prima della partita di Champions League contro il Marsiglia, Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha rinnovato la fiducia nei confronti di Ivan Juric : " Siamo una famiglia , soprattutto prima della partita il papà viene a Zingonia e per noi è la normalità", queste le parole dell'amministratore delegato dell' Atalanta . "In campionato l'Atalanta su dieci partite ne ha perse una e, per le prestazioni fatte, avrebbe meritato di raccogliere più punti. Dobbiamo avere equilibrio, per non perdere di vista la nostra realtà".

Atalanta, le parole di Percassi

Percassi ha poi ricordato la semifinale di Europa Leage vinta (sul risultato totale) al Velodrome nell'anno della vittoria del torneo: "Il ricordo è di uno stadio unico, quello fu un pareggio sofferto ma che ci consentì di giocarci al meglio la semifinale di ritorno in casa. Questo è uno stadio che ci fa capire la bellezza del calcio". E sulla sfida: "Una partita importante, come sempre in Champions. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, abbiamo grande fiducia nell'allenatore e in tutto il nostro gruppo e sappiamo che i tifosi ci sostengono come hanno sempre fatto".