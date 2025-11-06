Allons enfants de l'Atalanta, le jour de gloire est arrivé

Ci sono vittorie che possono segnare la stagione di una squadra: una di queste è il pesantissimo colpo marsigliese dell'Atalanta. Al Vélodrome, davanti a 65 mila spettatori, la Dea ha giocato la migliore gara degli ultimi tre mesi e ha meritato di vincere, al termine di un'autentica battaglia campale. L'hanno scandita il rigore che ha sbagliato De Ketelaere, peraltro protagonista di un'ottima prova; le altre due,