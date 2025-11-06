Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allons enfants de l'Atalanta, le jour de gloire est arrivé

La pesantissima vittoria di Marsiglia può imprimere una sterzata e consolida Juric dopo la pareggite acuta e il ko di Udine. Il rigore sbagliato da Cdk, quello reclamato dall'Om, il capolavoro Samardzic, le parate di Carnesecchi, la lite Lookman-Juric: una Dea più forte di tutto
Xavier Jacobelli
1 min
TagscalcioatalantaChampions League
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Ci sono vittorie che possono segnare la stagione di una squadra: una di queste è il pesantissimo colpo marsigliese dell'Atalanta. Al Vélodrome, davanti a 65 mila spettatori, la Dea ha giocato la migliore gara degli ultimi tre mesi e ha meritato di vincere, al termine di un'autentica battaglia campale. L'hanno scandita il rigore che ha sbagliato De Ketelaere, peraltro protagonista di un'ottima prova; le altre due,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte
Unisciti alla community