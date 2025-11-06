Samardzic MVP di Marsiglia-Atalanta: come premio...una maglia lanciata. Cosa è successo

Nonostante le forti proteste del Marsiglia e il brutto episodio tra Juric e Lookman , quella di mercoledì rimane una serata fondamentale per la stagione dell'Atalanta. Quando tutto sembrava andare verso il secondo pareggio consecutivo in Champions e il sesto nelle ultime sette partite in tutte le competizioni, Lazar Samardzic si inventa un gol magnifico che regala tre punti preziosissimi ai bergamaschi. Lo stesso trequartista serbo si è reso protagonista di un siparietto divertente nel post partita.

Samardzic e il siparietto dopo Marsiglia-Atalanta

L'Atalanta ha condiviso sui suoi canali social un video dell'intervista al giocatore dopo aver ricevuto il premio di Mvp della partita. "Vince in questo stadio, come ho detto prima, è grandissimo. Penso che anche tutta la squadra ha fatto molto bene": e il sostegno della squadra si è fatto sentire istantaneamente. Infatti, nella clip condivisa, da dietro la telecamera viene lanciata una maglia dell'Atalanta in faccia a Samardzic che scoppia a ridere.