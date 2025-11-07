Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Atalanta, la forza calma dei Percassi: protesse Gasp, protegge Juric

Così come agli albori dell'era Gasperini (4 ko nelle prime 5 partite) fu provvidenziale l'intervento della società, anche alla vigilia della trasferta di Marsiglia la presenza di presidente e ad a Zingonia ha riaffermato la fiducia nel tecnico. Che al Vélodrome ha svoltato
Xavier Jacobelli
1 min
TagsatalantaJuricGasperini
Atalanta

Atalanta

Atalanta, stagione 2016-2017, primo ottobre, albori dell'era Gasperini. Il nuovo allenatore perde quattro delle prime cinque partite, la squadra è penultima in classifica con 3 punti e sua è la peggior difesa del campionato: 11 i gol incassati. La panchina di Gian Piero scricchiola pericolosamente, monta la fronda dei tifosi e minacciosa, all'orizzonte si staglia la sagoma del Napoli, nettamente fav

