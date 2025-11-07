Atalanta, la forza calma dei Percassi: protesse Gasp, protegge Juric

Così come agli albori dell'era Gasperini (4 ko nelle prime 5 partite) fu provvidenziale l'intervento della società, anche alla vigilia della trasferta di Marsiglia la presenza di presidente e ad a Zingonia ha riaffermato la fiducia nel tecnico. Che al Vélodrome ha svoltato