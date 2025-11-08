Juric torna sulla lite da Lookman: "Ci si confronta e si va avanti..."

BERGAMO – Dopo il successo europeo al Velodrome contro il Marsiglia, Ivan Juric suona la carica in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. L’allenatore dell’Atalanta, soddisfatto per la vittoria in Champions League, invita però i suoi a non abbassare la guardia: “Marsiglia è arrivata una vittoria prestigiosa contro una squadra che ha tantissimi talenti — ha dichiarato Juric in conferenza stampa. - Ci può dare slancio, ma dobbiamo migliorare la qualità del passaggio e mantenere la stessa intensità mentale”. Dopo oltre un mese senza successi in Serie A, i nerazzurri cercano un ritorno ai tre punti contro la formazione di Fabio Grosso. Juric conosce bene le insidie della sfida: “Il Sassuolo ha dei momenti in cui sembra che stai dominando, poi in un attimo ribaltano l’azione e possono essere pericolosi. Siamo solo all’inizio del campionato, ma quando non vinci sei deluso. Tuttavia, se continui a fare prestazioni di livello, i risultati arriveranno. Otto punti dal quarto posto sono tanti. Siamo in ritardo, dobbiamo vincere, non possiamo più rallentare".