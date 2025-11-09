Juric: "Crollo inspiegabile, siamo poco concentrati"

"Ci sono state partite bellissime e più aperte - le parole di Juric nel post partita -. Oggi il Sassuolo si è messo dietro bene, mentre noi abbiamo sprecato una palla-gol con Lookman. Poi abbiamo regalato il primo gol su fallo laterale, ho avuto la percezione che non fossimo concentrati. Il campionato non sta andando bene, non stiamo facendo buone prestazioni, ho visto poca concentrazione sugli episodi, non siamo attenti. Puoi sbagliare qualche gol ma devi sempre stare sul pezzo: dopo aver preso gol da fallo laterale diventa tutto più difficile. Ederson ha fatto tutte le partite fino ad adesso, l'ho tolto perché l'ho visto stanco. Ci sta, era un po' macchinoso e poi Samardzic ha fatto il centrocampista e qualche azione in più l'abbiamo creata. Ma un crollo come quello di oggi è inspiegabile, soprattutto dopo la botta di adrenalina contro il Marsiglia, vuol dire che non abbiamo preparata tanto bene. Dobbiamo essere molto più sul pezzo, non possiamo concedere agli avversari di fare gol facili". Infine sulla possibile panchina a rischio taglia corto: "Non ho parlato con nessuno".