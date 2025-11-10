Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juric e la maledizione del 10 novembre. Dove affonda le radici il flop con l'Atalanta

Esattamente un anno fa, l'esonero della Roma, poi l'amara esperienza a Southampton prima della grande occasione fallita a Bergamo, nonostante l'organico da Champions messo a disposizione dal club che ha fatto acquisti per 125,80 milioni
Xavier Jacobelli
1 min
TagsJuricatalanta
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Il 10 novembre è un giorno che si presume Ivan Juric cancellerebbe volentieri dal suo calendario. Esattamente dodici mesi fa, l'allenatore viene esonerato dalla Roma (4 vittorie, 5 sconfitte, 2 pareggi); esattamente dodici mesi dopo, viene licenziato dall'Atalanta. Fra le due esperienze, l'amarissima Premier

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte
Unisciti alla community