Palladino a Zingonia per la firma con l'Atalanta. Ma nel mondo si parla solo dell'esonero di Juric

Juric, la notizia dell'esonero rimbalza in tutto il mondo

Tre esoneri nel giro di 365 giorni. Dal 10 novembre 2024 al 10 novembre 2025 Roma, Southampton e Atalanta hanno esonerato Ivan Juric. La notizia del suo esonero ha rimbalzato in tutto il mondo, dalla Spagna all'Inghilterra, arrivando fino agli Stati Uniti. Al netto del dispiacere umano, c'è un dato di fatto: Juric ovunque ha fatto ha fatto male. E allora forse avrebbe bisogno di fermarsi e resettare tutto. La Roma andava discretamente con De Rossi, poi con Ranieri prima e Gasperini poi ha iniziato a volare. L'Atalanta che ha perso proprio Gasperini ha trattenuto Lookman e non era - non è - un gruppo allo sbando come è sembrato in queste ultime settimane. Juric non ha mai trovato il bandolo, non è mai riuscito a convincere giocatori e tifosi e tutti questi fallimenti bene non hanno fatto alla sua carriera. Fermarsi, resettare e ripartire forse dal basso: ad oggi pare essere l'unica strada.