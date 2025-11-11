Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 11 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Palladino a Zingonia per la firma con l'Atalanta. Ma nel mondo si parla solo dell'esonero di Juric

Roma, Southampton e ora la Dea: tre avventure non felici per il croato in 365 giorni. Attesa l'ufficialità dell'ex Fiorentina
2 min
TagsSerie Aatalantapalladino
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'ex tecnico della Fiorentina è arrivato questa mattina Zingonia, pronto a firmare l'accordo che lo legherà ai nerazzurri fino al 2027. I media di tutto il mondo, però, continuano a parlare del suo predecessore, Juric, fresco di un nuovo esonero. 

Juric, la notizia dell'esonero rimbalza in tutto il mondo

Tre esoneri nel giro di 365 giorni. Dal 10 novembre 2024 al 10 novembre 2025 Roma, Southampton e Atalanta hanno esonerato Ivan Juric. La notizia del suo esonero ha rimbalzato in tutto il mondo, dalla Spagna all'Inghilterra, arrivando fino agli Stati Uniti. Al netto del dispiacere umano, c'è un dato di fatto: Juric ovunque ha fatto ha fatto male. E allora forse avrebbe bisogno di fermarsi e resettare tutto. La Roma andava discretamente con De Rossi, poi con Ranieri prima e Gasperini poi ha iniziato a volare. L'Atalanta che ha perso proprio Gasperini ha trattenuto Lookman e non era - non è - un gruppo allo sbando come è sembrato in queste ultime settimane. Juric non ha mai trovato il bandolo, non è mai riuscito a convincere giocatori e tifosi e tutti questi fallimenti bene non hanno fatto alla sua carriera. Fermarsi, resettare e ripartire forse dal basso: ad oggi pare essere l'unica strada.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

L'esonero di JuricLa maledizione del 10 novembre
Unisciti alla community