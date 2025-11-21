Corriere dello Sport.it
Atalanta, nuovo infortunio per Scalvini: le condizioni in vista del Napoli

L'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore nerazzurro alla vigilia della sfida con la squadra di Antonio Conte
Atalanta

Atalanta

Nuovo infortunio per Giorgio Scalvini. Stop per il difensore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida con il Napoli di Antonio Conte. Problema muscolare per il talento classe 2003, che si è sottoposto ad esami strumentali nelle ultime ore.

Atalanta, si ferma ancora Scalvini: come sta in vista del Napoli

Difficile ipotizzare un recupero di Giorgio Scalvini per Napoli-Atalanta, considerando il risentimento muscolare a carico dell'adduttore destro rilevato dai test medici. Appare scontato, dunque, il forfait per la gara del "Maradona", mentre è a forte rischio per il match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Un infortunio non banale per Scalvini, che lo scorso 17 settembre si era lesionato l'adduttore lungo della coscia destra, per poi infortunarsi al bicipite femorale sinistro il 19 ottobre con la Lazio. Appena cinque apparizioni in stagione per lui.

 

