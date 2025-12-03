Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Effetto Palladino: 3 vittorie in 7 giorni. Atalanta, nei quarti con la Juve sarà grande sfida

Dopo il 3-0 all'Eintracht e il 2-0 alla Viola,  la riscossa continua anche in Coppa Italia. Sotto la guida del nuovo allenatore, Bergamo ha ritrovato la sua Dea. Sacrosanta protesta dei tifosi contro la Lega per l'assurdo orario delle 15
Xavier Jacobelli
1 min
Atalanta

Atalanta

Raffaele Palladino ha guidato la prima partita dell'Atalanta il 22 novembre scorso, a Napoli, quando uscì sconfitto dal Maradona. Eppure, l'ottimo secondo tempo dei suoi contro i Campioni d'Italia gli aveva procurato corroboranti sensazioni. Al punto di affermare: "Ho una squadra di autentico valore, presto ritroverà se stessa". Detto, fatto. 26 novembre, Champions League, Eintracht-Atalanta 0-3; 30 novembre, campionato, Atalanta-

