Atalanta dispersa nella nebbia. Verona perfetto, Dea presuntuosa

Mai sottovalutare il Verona che era ultimo in classifica e, ora, invece, non lo è più, perché ha battuto l'Atalanta giocando la miglior partita della sua stagione. Grazie alla prima vittoria in campionato sui bergamaschi, nonché la prima dopo nove anni ne loro confronti, i gialloblù sterzano e fanno tre, pesanti passi avanti nella rincorsa alla salvezza: il loro vero campionato comincia adesso.