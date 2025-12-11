Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Champions League , Atalanta prima italiana già sicura dei playoff

A due giornate dalla fine del girone, certezza aritmetica per Palladino, virtuale per l'Inter, come la Dea in corsa anche per la qualificazione diretta centrata dall'Arsenal. La Juve respira. Per il Napoli fondamentale battere Copenhagen e Chelsea
Xavier Jacobelli
1 min
A due giornate dalla fine del girone unico, la Champions ha già emesso un verdetto aritmetico per una delle quattro italiane in lizza: l'Atalanta è sicura dei playoff, a prescindere dall'esito delle partite con l'Athletic Bilbao (21 gennaio) e l'Union St.Gilloise (28 gennaio). Nei playoff, virtualmente c'è anche l'Inter

