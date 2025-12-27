Palladino come Guardiola sul peso dei giocatori? Non proprio: "A Natale si stacca un po...'"

"Abbiamo il nutrizionista, il peso lo facciamo ogni quindici giorni. Il Natale è fatto per staccare un po'. Non voglio dire che Guardiola sbagli a pesare i suoi giocatori il giorno dopo...". Raffaele Palladino ha commenta così, con ironia, il diktat del tecnico del Manchester City , che ha imposto il passaggio sulla bilancia ai suoi giocatori al rientro dalle feste.

Palladino: "Non succede nulla se per un giorno si mangia di più"

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida casalinga con l'Inter, l'allenatore dell'Atalanta ha spiegato: "Non succede nulla se per un giorno si mangia di più, si smaltisce con gli allenamenti. Ho a che fare con ragazzi molto professionali e disciplinati. I ragazzi sono di uno spessore umano incredibile. Sanno che io sono chiamato a fare delle scelte e le accettano".

Palladino: "Sulemana ha l'occasione per sostituire Lookman"

E a proposito di scelte: "Io do l'occasione a tutti. È successo a Samardzic, che è entrato col Cagliari e ha dato l'assist decisivo a Scamacca; a Brescianini che, subentrando col Genoa, ci ha dato una grossa mano. Sulemana, come Maldini, ha l'occasione per sostituire Lookman che è in Coppa d'Africa. Djimsiti ieri ha lavorato: lo convoco".