Palladino come Guardiola sul peso dei giocatori? Non proprio: "A Natale si stacca un po...'"
"Abbiamo il nutrizionista, il peso lo facciamo ogni quindici giorni. Il Natale è fatto per staccare un po'. Non voglio dire che Guardiola sbagli a pesare i suoi giocatori il giorno dopo...". Raffaele Palladino ha commenta così, con ironia, il diktat del tecnico del Manchester City, che ha imposto il passaggio sulla bilancia ai suoi giocatori al rientro dalle feste.
Palladino: "Non succede nulla se per un giorno si mangia di più"
In conferenza stampa, alla vigilia della sfida casalinga con l'Inter, l'allenatore dell'Atalanta ha spiegato: "Non succede nulla se per un giorno si mangia di più, si smaltisce con gli allenamenti. Ho a che fare con ragazzi molto professionali e disciplinati. I ragazzi sono di uno spessore umano incredibile. Sanno che io sono chiamato a fare delle scelte e le accettano".
Palladino: "Sulemana ha l'occasione per sostituire Lookman"
E a proposito di scelte: "Io do l'occasione a tutti. È successo a Samardzic, che è entrato col Cagliari e ha dato l'assist decisivo a Scamacca; a Brescianini che, subentrando col Genoa, ci ha dato una grossa mano. Sulemana, come Maldini, ha l'occasione per sostituire Lookman che è in Coppa d'Africa. Djimsiti ieri ha lavorato: lo convoco".