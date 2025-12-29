Le scuse social di Djimsiti dopo Atalanta-Inter: "Mi dispiace, quell'errore..."

BERGAMO - Non si dà pace Berat Djimsiti : è del difensore classe 1993 l'errore decisivo che spiana la strada all' Inter , corsara alla 'New Balance Arena' di Bergamo con il gol decisivo di Lautaro Martinez . Il centrale della Dea, difeso a spada tratta dal tecnico Palladino al termine del match - "a fine partita mi sono sentito di abbracciarlo, perché di solito questi errori non li fa e non me la posso prendere con lui" - ha pubblicato un post social scusandosi con i tifosi bergamaschi per il sanguinoso passaggio in orizzontale che ha di fatto regalato i tre punti alla squadra di Cristian Chivu .

Le scuse social di Djimsiti dopo Atalanta-Inter: "Mi dispiace"

Il difensore, all'Atalanta dal 2018 (dopo la breve parentesi del 2016) e capitano della Nazionale albanese, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, con tanto di foto di squadra: "Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre". Un errore subito perdonato dai tifosi della Dea che hanno circondato di affetto e sostegno il difensore: "Non preoccuparti, hai sempre dato tutto", scrive un tifoso. "Stai sereno, non devi prenderti la responsabilità. Sono errori che possono capitare", sottolinea un altro utente.