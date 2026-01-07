Bum Bum Krstovic, l'Atalanta vola e sorpassa un Bologna senz'anima

La doppietta dello scatenato montenegrino (era a secco da 108 giorni), regala a Palladino l'ottava vittoria in 11 gare, la quinta nelle ultime sei e porta la Dea al 7° posto, illuminata da Super De Ketelaere. Notte fonda per i rossoblù: 2 punti in 6 partite

Nikola Krstovic aspettava una serata così da 108 giorni. Da quando, il 21 settembre scorso, aveva rifilato al Toro la prima doppietta in maglia atalantina e 3 erano stati gli assist dettati nelle prime 3 giornate. Poi, il prepotente ritorno di Scamacca ne aveva ristretto gli spazi di titolarità, sebbene, caparbiamente, non abbia mai mollato l'ex bomber del Lecce (12 gol nell'ultima annata salentina). Così, il forfait in extremis dell