De Roon non dimentica Gasperini: "Ci sentiamo ancora. Ecco cosa ha dato all'Atalanta e al calcio italiano..."

De Roon: "Juric? Dopo Gasp chiunque avrebbe avuto vita dura"

Il capitano della Dea racconta anche le difficoltà dopo l'addio di Gasperini, direzione Trigoria e l'arrivo a Bergamo di Ivan Juric: "Chi è arrivato dopo Gasperini avrebbe avuto vita dura, perché è un allenatore che ha dato tanto. Ha sempre tenuto l'asticella molto alta, e forse ci siamo rilassati un po'. Ma abbiamo avuto anche sfortuna, pareggiando partite che avremmo potuto vincere. Inoltre, forse non si è instaurato un rapporto forte tra spogliatoio e allenatore", svela De Roon. "Mi dispiace perché alla fine sono sempre i giocatori a scendere in campo, ma di solito è l'allenatore a pagarne le conseguenze. Infatti, quando se n'è andato, ho detto alla squadra di guardarsi allo specchio, perché non è stato lui a sbagliare. Siamo stati noi giocatori a scendere in campo e non abbiamo portato lo spirito giusto, l'atteggiamento giusto". Il post Juric si chiama Raffaele Palladino: "Ha portato serenità, chiarezza ed entusiasmo. Queste tre parole sono fondamentali. Ci ha trasmesso entusiasmo e ci ha detto di scendere in campo con determinazione, ricordandoci che siamo una squadra forte".