Poker al Parma, attacco da Champions. Così l'Atalanta è tornata in corsa

Scamacca (20 partite, 8 gol e 2 assist); Raspadori (primo centro in nerazzurro); Krstovic (24 presenze, 6 gol di cui 5 nelle ultime 5 gare e 4 assist): tutti a segno contro i gialloblù. De Ketelaere, Lookman, Samardzic e Maldini completano la Dea, pronta per Union St.Gilloise e Como