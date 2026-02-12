Operazione per De Ketelaere: le condizioni e il bollettino dell'Atalanta

Charles De Ketelaere è stato costretto a saltare l'ultima partita di campionato contro la Cremonese per un problema fisico accusato nel corso del riscaldamento. Gli esami hanno poi evidenziato un infortunio al menisco per il quale è stato necessario un intervento chirurgico ad artrsoscopia per risolvere la lesione, come annunciato dal club nerazzurro in una nota ufficiale. I tempi di recupero non sono ancora resi noti ma potrebbero volerci tra le quattro e le sei settimane.