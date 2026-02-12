Operazione per De Ketelaere: le condizioni e il bollettino dell'Atalanta
Charles De Ketelaere è stato costretto a saltare l'ultima partita di campionato contro la Cremonese per un problema fisico accusato nel corso del riscaldamento. Gli esami hanno poi evidenziato un infortunio al menisco per il quale è stato necessario un intervento chirurgico ad artrsoscopia per risolvere la lesione, come annunciato dal club nerazzurro in una nota ufficiale. I tempi di recupero non sono ancora resi noti ma potrebbero volerci tra le quattro e le sei settimane.
De Ketelaere operato: il report medico
Questo il bollettino del club: "Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L'intervento, eseguito dal professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".