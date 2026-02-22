Palladino non ci sta e dà ragione a Chiffi: "Bravo l'arbitro, giusto annullare il 2-0 del Napoli. Trattenuta di Hojlund nettissima"

"L’episodio l’ho visto e sinceramente non c'è nulla da discutere: la trattenuta di Hojlund è chiara ed evidente". Parola del tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino che davanti alle telecamere di Dazn difende la scelta dell'arbitro Chiffi di annullare il gol del 2-0 del Napoli, una rete che avrebbe forse chiuso il discorso del match. "Io vedo che un mio giocatore affronta Hojlund uno contro uno e lo stesso giocatore che era in vantaggio sull’avversario viene trattenuto per il braccio in modo chiarissimo. È stato spinto a terra e quindi per me è stato giusto annullare la rete. È un episodio con un contatto chiaro ed evidente, è tutto molto chiaro. Hien è stato proprio buttato giù da Hojlund".