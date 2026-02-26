Palladino, il toccante discorso dopo la rimonta Champions con l'asciugamanto insanguinato...
BERGAMO - L'Atalanta sogna dopo la splendida notte di ieri in Champions League, che le ha regalato gli ottavi di finale grazie a una magnifica rimonta sul Borussia Dortmund, battuto 4-1 nel ritorno dei playoff. A fine gara, negli spogliatoi, Raffaele Palladino ha voluto fare i complimenti a tutti i suoi ragazzi, soffermandosi però soprattutto sull'atteggiamento di un calciatore. In un video diffuso oggi sui social dalla stessa Atalanta, infatti, si vede l'allenatore dei nerazzurri che parla alla squadra, dando un merito particolare a Nikola Krstovic, protagonista dell'azione che ha portato al rigore del gol qualificazione, realizzato da Samardzic all'ottavo minuto di recupero.
Le parole di Palladino
"Voglio fare un grande applauso, fatelo voi, a un giocatore, perché, guardate qua, si è buttato sull'ultima palla... A Krstovic, che si è buttato sull'ultima palla e ha preso calcio di rigore", le parole di Palladino. L'allenatore, che aveva accanto il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi, nel fare i complimenti all'attaccante montenegrino, ha mostrato a tutti l'asciugamano insanguinato con cui il giocatore ha tamponato la ferita rimediata per il calcio in faccia di Bensebaini del Dortmund, che ha causato il penalty. A conclusione del discorso, lo spogliatoio è esploso con applausi e urla di incitamento per Krstovic.