Palladino, il toccante discorso dopo la rimonta Champions con l'asciugamanto insanguinato...

Le parole di Palladino

"Voglio fare un grande applauso, fatelo voi, a un giocatore, perché, guardate qua, si è buttato sull'ultima palla... A Krstovic, che si è buttato sull'ultima palla e ha preso calcio di rigore", le parole di Palladino. L'allenatore, che aveva accanto il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi, nel fare i complimenti all'attaccante montenegrino, ha mostrato a tutti l'asciugamano insanguinato con cui il giocatore ha tamponato la ferita rimediata per il calcio in faccia di Bensebaini del Dortmund, che ha causato il penalty. A conclusione del discorso, lo spogliatoio è esploso con applausi e urla di incitamento per Krstovic.