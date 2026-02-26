Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Palladino, il toccante discorso dopo la rimonta Champions con l'asciugamanto insanguinato...

L'allenatore dell'Atalanta ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi per aver eliminato il Borussia Dortmund, sottolineando soprattutto un gesto
2 min
TagspalladinoatalantaKrstovic
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

BERGAMO - L'Atalanta sogna dopo la splendida notte di ieri in Champions League, che le ha regalato gli ottavi di finale grazie a una magnifica rimonta sul Borussia Dortmund, battuto 4-1 nel ritorno dei playoff. A fine gara, negli spogliatoi, Raffaele Palladino ha voluto fare i complimenti a tutti i suoi ragazzi, soffermandosi però soprattutto sull'atteggiamento di un calciatore. In un video diffuso oggi sui social dalla stessa Atalanta, infatti, si vede l'allenatore dei nerazzurri che parla alla squadra, dando un merito particolare a Nikola Krstovic, protagonista dell'azione che ha portato al rigore del gol qualificazione, realizzato da Samardzic all'ottavo minuto di recupero.

Le parole di Palladino

"Voglio fare un grande applauso, fatelo voi, a un giocatore, perché, guardate qua, si è buttato sull'ultima palla... A Krstovic, che si è buttato sull'ultima palla e ha preso calcio di rigore", le parole di Palladino. L'allenatore, che aveva accanto il presidente Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca Percassi, nel fare i complimenti all'attaccante montenegrino, ha mostrato a tutti l'asciugamano insanguinato con cui il giocatore ha tamponato la ferita rimediata per il calcio in faccia di Bensebaini del Dortmund, che ha causato il penalty. A conclusione del discorso, lo spogliatoio è esploso con applausi e urla di incitamento per Krstovic.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

Da non perdere

Palladino  "Vittoria che resta nella storia"Impresa Atalanta, Borussia Dortmund ko

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS