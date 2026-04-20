Atalanta, la carica dei novemila per arrivare in finale di Coppa Italia
Missione unica: conquistare la finale. E il messaggio è arrivato direttamente dalla Curva Nord durante l'allenamento aperto alla New Balance Arena: «Noi vogliamo la Coppa Italia». L'Atalanta è tornata subito in campo dopo il pareggio contro la Roma, gli uomini di Palladino sono stati accolti da circa 9mila tifosi sugli spalti, i quali hanno accompagnato la seduta con cori e striscioni in vista dell'appuntamento chiave di mercoledì sera contro la Lazio. Un modo per stringersi intorno alla squadra e a quello che è l'obiettivo stagionale dichiarato, ovvero raggiungere la finale in programma all'Olimpico.
Un'occasione unica per la Dea
Un'occasione unica per la Dea, che vuole cancellare definitivamente l'inizio altalenante, un'opportunità anche per il tecnico, che potrebbe raggiungere la sua prima finale in carriera.
Sotto gli occhi del co-chairman Antonio Percassi e l'amministratore delegato Luca, i nerazzurri hanno preparato la delicata sfida contro i biancocelesti: allenamento differenziato per Hien, il difensore svedese verrà valutato nelle prossime ore. Recuperato Sulemana, seduta di scarico per chi ha giocato sabato sera. Nell'allenamento odierno a Zingonia verranno valutati Scalvini e Kolasinac, usciti rispettivamente per una botta all'anca destra e un affaticamento.