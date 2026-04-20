Atalanta, la carica dei novemila per arrivare in finale di Coppa Italia

Missione unica: conquistare la finale. E il messaggio è arrivato direttamente dalla Curva Nord durante l'allenamento aperto alla New Balance Arena: «Noi vogliamo la Coppa Italia». L'Atalanta è tornata subito in campo dopo il pareggio contro la Roma, gli uomini di Palladino sono stati accolti da circa 9mila tifosi sugli spalti, i quali hanno accompagnato la seduta con cori e striscioni in vista dell'appuntamento chiave di mercoledì sera contro la Lazio. Un modo per stringersi intorno alla squadra e a quello che è l'obiettivo stagionale dichiarato, ovvero raggiungere la finale in programma all'Olimpico.