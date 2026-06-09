Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta: l'annuncio ufficiale e i dettagli

Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Lo ha annunciato il club bergamasco attraverso un comunicato ufficiale. Subentrato a Ivan Juric nella scorsa stagione, Palladino chiude la sua parentesi con la Dea con un bilancio di 27 partite, 13 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte in campionato (settimo posto, qualificazione in Conference League); 8 partite, 3 vittorie e 5 sconfitte in Champions League (fuori agli ottavi contro il Bayern Monaco); 4 partite, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia (eliminato in semifinale dalla Lazio). Maurizio Sarri, che ha risolto il contratto con la Lazio, è pronto a prendere il suo posto.