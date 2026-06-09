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Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta: l'annuncio ufficiale e i dettagli

Subentrato a Juric nella scorsa stagione, il tecnico ha chiuso la stagione al settimo posto in campionato venendo eliminato agli ottavi di Champions dal Bayern Monaco e in semifinale di Coppa Italia dalla Lazio
2 min
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Raffaele Palladino non è più l'allenatore dell'Atalanta. Lo ha annunciato il club bergamasco attraverso un comunicato ufficiale. Subentrato a Ivan Juric nella scorsa stagione, Palladino chiude la sua parentesi con la Dea con un bilancio di 27 partite, 13 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte in campionato (settimo posto, qualificazione in Conference League); 8 partite, 3 vittorie e 5 sconfitte in Champions League (fuori agli ottavi contro il Bayern Monaco); 4 partite, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia (eliminato in semifinale dalla Lazio). Maurizio Sarri, che ha risolto il contratto con la Lazio, è pronto a prendere il suo posto.

"Palladino è stato sollevato dall'incarico assieme ai suoi più stretti collaboratori"

Il comunicato dell'Atalanta: "L'Atalanta BC comunica che Raffaele Palladino è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Stefano Citterio, Federico Peluso, Fabio Corabi, Nicola Riva, Mattia Casella, Andrea Ramponi e Andrea Berti. Atalanta BC ringrazia Raffaele Palladino e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".

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