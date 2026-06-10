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Atalanta, Giuseppe Pompilio segue ancora Giuntoli: è il nuovo direttore dei processi sportivi

L'annuncio della società bergamasca, che ha accolto ufficialmente il braccio destro dell'ex responsabile dell'area tecnica della Juve
2 min
TagsGiuseppe PompilioatalantaGiuntoli
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Giuseppe Pompilio e Cristiano Giuntoli ancora insieme. Ora è ufficiale: l'Atalanta ha un nuovo direttore dei processi sportivi, pronto ad affiancare il neo direttore sportivo, come già accaduto negli ultimi 13 anni. Pompilio "si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all’area sportiva", fa sapere la Dea.

 

Atalanta, Giuseppe Pompilio è il nuovo direttore dei Processi Sportivi

"Atalanta BC - si legge nella nota ufficiale del club bergamasco - è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario - in qualità di Direttore dei Processi Sportivi - di Giuseppe Pompilio, dirigente che si è affermato negli anni per capacità, preparazione e competenze manageriali. Laureato in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione di avvocato e già docente a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino, Pompilio ha precedentemente svolto con notevole profitto incarichi dirigenziali di primo livello partendo dal Fano Calcio, per poi passare al Carpi, al Napoli e infine alla Juventus. Negli ultimi 13 anni ha lavorato a fianco del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Giuseppe Pompilio si occuperà di organizzare, coordinare e ottimizzare tutti i processi legati all’area sportiva. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro rivolgono un caloroso benvenuto a Giuseppe Pompilio, augurandogli buon lavoro".

 

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