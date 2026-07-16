Sarri si presenta all'Atalanta ma pensa ancora ai tifosi della Lazio: "Nonostante tutto..."

A Bergamo è stato il giorno Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta. Si è presentato alla stampa e ai tifosi, ha ammesso ambizioni e idee della sua nuova Dea senza dimenticare però il passato e la Lazio , per la quale ha speso qualche pensiero. L'incipit è sulla società nerazzurra: "Mi ha chiesto di lavorare, è una delle poche cose che so fare bene nella mia vita oltre ai mille difetti che ho. Vorrei ringraziare tutta la società, la famiglia Percassi e la famiglia Pagliuca, mi hanno cercato con determinazione, ho grande stima per loro che viene da lontano, quello che hanno fatto mi ha sempre colpito molto, questa società è basata prettamente sul lavoro".

L'obiettivo di Sarri

"L'obiettivo è costruire una squadra che sposi un nuovo modo di pensare. Ci saranno delle difficoltà all'inizio, a Napoli ad esempio avevamo due punti, è stato un inizio sofferto. Ci sarà da soffrire, da assorbire critiche, ma andremo a valutare il prodotto finito. Spero di non fargliela finire la pazienza (ride, ndr) alla presidenza. Ho la stessa impressione da fuori, da dentro ho la conferma che questa è una grande famiglia", ha aggiunto Sarri. "Il sogno sarebbe creare una squadra forte attraverso il lavoro e portarla a vincere qualcosa, non perché sono un maniaco delle vittorie ma perché molto spesso il viaggio è più bello della meta. A Napoli ho vissuto gli anni più belli della mia vita senza vincere niente, spero sia lo stesso qui", ha dichiarato.

Sulla Lazio

"Io ai tifosi della Lazio posso solo che volergli bene al netto di tutto quello che è successo. L'esperienza dello scorso anno è stata formativa, mi sarebbe piaciuta viverla qualche anno fa. Avrei voluto non viverla, ma mi ha lasciato anche qualcosa di positivo. I tifosi della Lazio sanno benissimo come la penso, inutile tornare su quello che è successo, bisogna aprire un nuovo capitolo. È una tifoseria a cui ho voluto bene, si sono comportati con me in maniera straordinaria", ha spiegato Sarri.

Ederson e il mercato

"Ederson? Sono scelte societarie, l'unica mia paura era con che tipo di retropensieri potesse arrivare qui il giocatore, ma il direttore mi sta confermando che rimarrà molto volentieri, sta cercano di rientrare prima, al momento sarà un pilastro di questa squadra", ha precisato Sarri.