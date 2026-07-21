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martedì 21 luglio 2026
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De Ketelaere dimentica il Belgio e il Mondiale: la proposta da sogno alla fidanzata

De Ketelaere dimentica il Belgio e il Mondiale: la proposta da sogno alla fidanzata

L'attaccante nerazzurro e la compagna hanno postato sui social delle immagini significative
1 min
TagsDe Ketelaere
Atalanta

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Un Mondiale da protagonista, con tre gol e un assist in cinque gare, ed un futuro tutto da scrivere. Con una certezza: Charles De Ketelaere avrà al suo fianco la fidanzata Jozefien Van de Velde: l'attaccante del Belgio e dell'Atalanta e la compagna hanno ufficializzato il fidanzamento.

Il fidanzamento e le foto sui social

Sui rispettivi profili social la coppia ha postato alcune immagini significative: un abbraccio al tramonto in uno scenario romantico e suggestivo e l'anello di fidanzamento sfoggiato da Jozefin. "Congratulazioni", hanno scritto numerosi followers commentando l'immagine. 

Il commento di De Ketelaere e Jozefin

Charles e la compagna, che lo aveva seguito negli Stati Uniti, postando numerose immagini allo stadio, hanno commentato le foto con una frase significativa: "Forever". 

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