Morto il papà di Sarri, aveva 97 anni: il cordoglio di Atalanta e Lazio 

La nota dell'Atalanta

"Il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l'ad Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti e i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra" si legge nel comunicato.

Il cordoglio della Lazio

Amerigo Sarri, ex ciclista professionista, da dipendente Italsider aveva lavorato a Napoli, dov'è nato il figlio Maurizio, e dal 1962 al 1965 a Castro, nella Bergamasca. Anche la Lazio, club guidato da Sarri dal 2021 al marzo del 2024 e poi nella stagione 2025-26, ha voluto stringersi intorno all'ex tecnico: "Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari".

Il messaggio del Napoli

Vicinanza anche dal Napoli, club che ha guidato dal 2015 fino al 2018: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Maurizio Sarri e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro papà Amerigo".