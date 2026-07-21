Morto il papà di Sarri, aveva 97 anni: il cordoglio di Atalanta e Lazio
Il mondo del calcio si stringe intorno a Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Atalanta piange la scomparsa del padre Amerigo. "L'Atalanta si stringe intorno al suo allenatore Maurizio Sarri per la morte del padre, Amerigo", ha scritto il club nerazzurro in una nota ufficiale.
La nota dell'Atalanta
"Il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l'ad Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti e i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra" si legge nel comunicato.
Il cordoglio della Lazio
Amerigo Sarri, ex ciclista professionista, da dipendente Italsider aveva lavorato a Napoli, dov'è nato il figlio Maurizio, e dal 1962 al 1965 a Castro, nella Bergamasca. Anche la Lazio, club guidato da Sarri dal 2021 al marzo del 2024 e poi nella stagione 2025-26, ha voluto stringersi intorno all'ex tecnico: "Tutta la S.S. Lazio esprime la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa del suo amato papà Amerigo e si stringe al cordoglio dei familiari".
Il messaggio del Napoli
Vicinanza anche dal Napoli, club che ha guidato dal 2015 fino al 2018: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Maurizio Sarri e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro papà Amerigo".