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Amichevoli - 02.08.2026
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Feyenoord-Atalanta diretta, segui l'amichevole della squadra di Sarri in Olanda oggi LIVE

La Dea gioca in Olanda il quarto test dell'estate in ottica dell'esordio in campionato: tutti gli aggiornamenti
2 min
TagsatalantaFeyenoord
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L’Atalanta torna in campo in amichevole oggi (domenica 2 agosto) per affrontare il Feyenoord a Rotterdam in uno dei test più impegnativi dell'estate. La squadra di Maurizio Sarri se la vedrà con gli olandesi dopo il successo di misura nella partita contro l’Arezzo: il tecnico toscano, da poco arrivato a Bergamo, va alla ricerca di nuove indicazioni in vista della prima giornata di campionato e dei primi impegni in Conference League.  

14:41

Titolare Read, il terzino che piace alla Roma

L'esterno parte nell'undici anti-Atalanta: attorno a lui si è scatenata un'asta. APPROFONDISCI 

14:39

Feyenoord, l'undici di partenza

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Valentem Hadji Moussa, Ueda, Diarra

14:34

Atalanta, la formazione ufficiale 

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Ahanor; Ederson, Gaetano, Samardzic; K. Sulemana, Krstovic, Raspadori 

Rotterdam 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Atalanta

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