Feyenoord-Atalanta diretta, segui l'amichevole della squadra di Sarri in Olanda oggi LIVE

L’Atalanta torna in campo in amichevole oggi (domenica 2 agosto) per affrontare il Feyenoord a Rotterdam in uno dei test più impegnativi dell'estate. La squadra di Maurizio Sarri se la vedrà con gli olandesi dopo il successo di misura nella partita contro l’Arezzo: il tecnico toscano, da poco arrivato a Bergamo, va alla ricerca di nuove indicazioni in vista della prima giornata di campionato e dei primi impegni in Conference League.
14:39
Feyenoord, l'undici di partenza
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Marmol; Vanhoutte, Zechiel, Valentem Hadji Moussa, Ueda, Diarra
14:34
Atalanta, la formazione ufficiale
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Djimsiti, Scalvini, Ahanor; Ederson, Gaetano, Samardzic; K. Sulemana, Krstovic, Raspadori
Rotterdam