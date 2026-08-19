Atalanta, Sarri si emoziona ancora: "Sento le farfalle nello stomaco". Poi parla di Romagnoli...

BERGAMO - Maurizio Sarri si emoziona ancora a 67 anni, in vista del suo esordio ufficiale sulla panchina dell'Atalanta. L'ex allenatore della Lazio domani vivrà il debutto nerazzurro nell'andata dei playoff di Conference League, a Bergamo contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv : "Se non c'è entusiasmo è bene che uno smette, quindi quello c'è. Ho trovato un ambiente che lo trasmette, molto unito e con grande senso di appartenenza. Ci sono un po' di farfalle nello stomaco " le parole di Sarri a Sky Sport. "Stiamo facendo un percorso, sono contento della disponibilità dei ragazzi ma siamo una squadra in divenire. Affrontiamo una squadra difficile, un sorteggio complicato in un momento storicamente delicato per le squadre italiane. Il percorso è appena iniziato e sarà lungo, ci preoccupa il fatto che gli avversari hanno molte più partite nelle gambe".

Atalanta senza De Ketelaere

Nel weekend inizia anche il campionato, di fronte ci sarà il Sassuolo: "Quella di domani per me è una partita importante, al Sassuolo penseremo dalle 23 di domani sera", ha detto Sarri. Contro l'Hapoel mancherà ancora Charles De Ketelaere: "Ora sono più privilegiati i ragazzi che hanno fatto un percorso più lungo. Quando manca un giocatore del livello tecnico di Charles è sempre pesante. Abbiamo però i giocatori importanti e ci facciamo affidamento", ha detto. Per quanto riguarda la lotta scudetto: "In Serie A c'è una squadra su tutte (l'Inter, ndr) e poi 2-3 che possono contendere. Noi facciamo il nostro percorso, abbiamo tante possibilità di migliorare". Infine il capitolo mercato. "Romagnoli? E' indelicato parlare di giocatori di altre squadre, la certezza è avere qui Giuntoli uno dei direttori pià attivi e preparati. Sono sereno".