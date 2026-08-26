Sarri verso Hapoel Tel Aviv: "L'Atalanta non deve essere presuntuosa. Su De Ketelaere, Scamacca e Krstovic..."

L' Atalanta è chiamata alla vittoria per conquistare la qualificazione alla Conference League . Dopo lo 0-0 a Bergamo nella gara d'andata, la squadra di Sarri si gioca tutto nel ritorno della sfida contro l'Hapoel Tel Aviv . L'allenatore dei bergamaschi ha presentato la partita alla vigilia: "Sarà una partita difficile, lo abbiamo visto all'andata, ma dobbiamo essere convinti di potercela fare", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo voglia di giocare una competizione europea".

Le parole di Sarri: "De Ketelaere si è allenato pochissimo"

Sarri ha poi parlato delle condizioni di De Ketelaere: "Si è allenato pochissimo dopo il problemino all'adduttore. Ha fatto mezz'ora in campionato, l'utilizzo dovrà essere parziale. Non so se farlo partire o farlo entrare, anche perché non sappiamo quanto durerà la partita". E, a proposito di formazione, per Sarri tiene banco anche la questione del centravanti, se schierare Scamacca o Krstovic dall'inizio: "Ancora non ho deciso. Stanno facendo bene e sembrano entrambi in crescita. In stagione si alterneranno in base a chi starà meglio, poi li faremo giocare anche insieme".

Sull'Hapoel Tel Aviv: "Si raccolgono bene e poi ripartono bene". Infine un passaggio sui problemi in difesa e sulla capacità dei centrali di assimilare i suoi principi: "Ancora manca, inutile dire il contrario oggi. Il momento più difficile sarà quando penseranno di saper fare certe cose e invece ancora non saranno in grado di farle".