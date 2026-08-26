Sarri verso Hapoel Tel Aviv: "L'Atalanta non deve essere presuntuosa. Su De Ketelaere, Scamacca e Krstovic..."

Le parole dell'allenatore dei bergamaschi alla vigilia della sfida di ritorno dei preliminari di Conference League: ecco cosa ha detto

2 min

Pubblicato il 26.08.2026, 19:11

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L'Atalanta è chiamata alla vittoria per conquistare la qualificazione alla Conference League. Dopo lo 0-0 a Bergamo nella gara d'andata, la squadra di Sarri si gioca tutto nel ritorno della sfida contro l'Hapoel Tel Aviv. L'allenatore dei bergamaschi ha presentato la partita alla vigilia: "Sarà una partita difficile, lo abbiamo visto all'andata, ma dobbiamo essere convinti di potercela fare", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo voglia di giocare una competizione europea".

 

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Le parole di Sarri: "De Ketelaere si è allenato pochissimo"

Sarri ha poi parlato delle condizioni di De Ketelaere: "Si è allenato pochissimo dopo il problemino all'adduttore. Ha fatto mezz'ora in campionato, l'utilizzo dovrà essere parziale. Non so se farlo partire o farlo entrare, anche perché non sappiamo quanto durerà la partita". E, a proposito di formazione, per Sarri tiene banco anche la questione del centravanti, se schierare Scamacca o Krstovic dall'inizio: "Ancora non ho deciso. Stanno facendo bene e sembrano entrambi in crescita. In stagione si alterneranno in base a chi starà meglio, poi li faremo giocare anche insieme".

 

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Sull'Hapoel Tel Aviv: "Si raccolgono bene e poi ripartono bene". Infine un passaggio sui problemi in difesa e sulla capacità dei centrali di assimilare i suoi principi: "Ancora manca, inutile dire il contrario oggi. Il momento più difficile sarà quando penseranno di saper fare certe cose e invece ancora non saranno in grado di farle".

 

 

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