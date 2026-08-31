Sarri: "Vincere fa bene, ma dobbiamo migliorare. Su Rowe e Cabal..."
Vittoria all'ultimo respiro contro il Bologna per l'Atalanta di Sarri, che grazie al gol di Samardzic allo scadere trova la seconda vittoria di fila in campionato, portandosi così a punteggio pieno insieme a Roma, Inter, Como, Milan, Juvnetus e Lazio. L'alleanatore del club bergamasco, però, si è detto tutt'altro che soddisfatto nel post partita.
Le parole di Sarri dopo Atalanta-Bologna
Queste, infatti, le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Vincere fa bene, però dobbiamo migliorare. L'unica attenuante forse è che questa era la quarta partita in undici giorni e l'abbiamo sofferta. Avversari più brillanti di noi nettamente nel primo tempo, poi piano piano siamo riusciti a pareggiare dal punto di vista fisico. Ma è così, la squadra stanca rimane sullo stesso livello di ritmo per tutta la partita e la squadra più brillante va in calo. Contenti per i punti e per la soddisfazione data al pubblico, però bisogna essere tutti consapevoli che dobbiamo tutti migliorare parecchio. Rowe? Di questo ancora non so niente. Sentirò la società per capire se è un qualcosa di definitivo o solo una trattativa. Con così tante partite non mi sono interessato più di tanto. Ho visto arrivare Kessie ieri, che è una notizia di grande livello e un atto di amore reciproco tra la proprietà e il ragazzo. Se adesso amo il mercato? No, non in questa versione: ho fatto 4 partite in 11 giorni con il mercato aperto. Funziona solo per i giornalisti, per noi è una grande rottura. Kolasinac? Non l'ho mai visto giocare centrale a due, anche all'Arsenal l'ho visto come difensore esterno di sinistra, così come in nazionale. Ma penso che quel ruolo lo possa fare. Cabal? L'ultimo pensiero oggi era chiamare Giuntoli per il mercato. Kristensen in questo momento è infortunato, Hien è una storia lunga, altrimenti non avremmo bisogno di difensori. Se arriva Cabal ovviamente sono contento".
Sarri: "De Ketelaere? Colpa mia, forse l'ho fatto giocare troppo presto"
Di seguito, invece, il commento a Dazn: "Squadra in difficoltà fisica oggi, ci può stare dopo 4 partite in 11 giorni. La squadra si è sacrificata, ma il livello di gioco non può essere questo. Caratterialmente abbiamo fatto anche bene, ma dobbiamo fare anche bene. L'ingresso di Samardzic ci ha ravvivato, i cambi ci hanno tolto dai guai grossi, poi un misto tra fortuna e bravura di Lazar. Il percorso va a singhiozzi: ogni tanto arriva un giocatore, il Mondiale ce li ha fatti arrivare a rate. Ogni tanto ripartiamo da capo, però oggi eravamo una squadra pensante e stanca. Dare ritmo alla partita era veramente difficile. De Ketelaere? Giocatore forte, ma non completamente inserito nel nostro modo di giocare e difendere, è arrivato tardi e in più ha avuto un infortunio. Con noi si è allenato pochissimo, se stasera non ha fatto bene può darsi che sia colpa mia che l'ho fatto giocare troppo presto".
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