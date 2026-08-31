Sarri: "Vincere fa bene, ma dobbiamo migliorare. Su Rowe e Cabal..."

Le parole di Sarri dopo Atalanta-Bologna

Queste, infatti, le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Vincere fa bene, però dobbiamo migliorare. L'unica attenuante forse è che questa era la quarta partita in undici giorni e l'abbiamo sofferta. Avversari più brillanti di noi nettamente nel primo tempo, poi piano piano siamo riusciti a pareggiare dal punto di vista fisico. Ma è così, la squadra stanca rimane sullo stesso livello di ritmo per tutta la partita e la squadra più brillante va in calo. Contenti per i punti e per la soddisfazione data al pubblico, però bisogna essere tutti consapevoli che dobbiamo tutti migliorare parecchio. Rowe? Di questo ancora non so niente. Sentirò la società per capire se è un qualcosa di definitivo o solo una trattativa. Con così tante partite non mi sono interessato più di tanto. Ho visto arrivare Kessie ieri, che è una notizia di grande livello e un atto di amore reciproco tra la proprietà e il ragazzo. Se adesso amo il mercato? No, non in questa versione: ho fatto 4 partite in 11 giorni con il mercato aperto. Funziona solo per i giornalisti, per noi è una grande rottura. Kolasinac? Non l'ho mai visto giocare centrale a due, anche all'Arsenal l'ho visto come difensore esterno di sinistra, così come in nazionale. Ma penso che quel ruolo lo possa fare. Cabal? L'ultimo pensiero oggi era chiamare Giuntoli per il mercato. Kristensen in questo momento è infortunato, Hien è una storia lunga, altrimenti non avremmo bisogno di difensori. Se arriva Cabal ovviamente sono contento".