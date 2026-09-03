Ahanor in Premier League nel nome di Paolo Rossi
Come viatico per l'esperienza in Premier League che si annuncia entusiasmante, Honest Ahanor non poteva desiderare di meglio. Il diciottenne difensore che Silvio Baldini ha fatto debuttare in Nazionale il 3 giugno scorso in Lussemburgo, confermandolo il 7 giugno a Creta contro la Grecia, ha vinto la seconda edizione del Premio Pablito quale miglior Under 20 della passata stagione. Nel 2025, il riconoscimento venne attribuito a Francesco Pio Esposito, poi protagonista di una splendida annata nell'Inter, coronata dall'approdo in Nazionale: decisamente, il Premio Pablito porta prestigio e fortuna. La cerimonia per Ahanor è in programma il 6 settembre, nello stadio Brilli Peri di Montevarchi, in occasione della finale del Memorial Paolo Rossi, torneo internazionale Under 14 di cui è teatro in questi giorni la provincia di Arezzo. L'evento sportivo e culturale celebra il mito dell'Eroe Mundial, leggenda del calcio italiano e simbolo di umanità, passione e fair play. Nato per volontà dell’Accademia Italia Paolo Rossi, il Memorial è cresciuto in maniera esponenziale: dalle quattro squadre in lizza nella prima edizione alle venti formazioni di quest'anno, fra le quali il Real Madrid, detentore del trofeo, Milan, Juve, Inter, Como, Fiorentina, Roma, Parma, Flamengo. Altre squadre si sono qualificate superando le fasi eliminatorie disputate in Italia e in altri Paesi del mondo. Il torneo si gioca in sei stadi della provincia di Arezzo: Bucine, Levane, Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Cavriglia e San Giovanni Valdarno, trasformando il territorio in un palcoscenico di sport, cultura e integrazione. Annota Federica Cappelletti, instancabile testimonial dell'eredità del marito, scomparso il 9 dicembre 2020, anima dell'evento toscano insieme con il fratello Andrea: "Il memorial è più di un torneo, è un'esperienza unica, dove giovani promesse si confrontano, si emozionano e imparano che il calcio, come la vita, si gioca con passione, lealtà e spirito di squadra. Organizzato con il patrocinio delle istituzioni locali e sostenuto dall’Accademia Italia Paolo Rossi, il Memorial rappresenta un momento di festa, di ricordo e di ispirazione per tutte le nuove generazioni che sognano di seguire le orme di Paolo per onorarne l'umiltà, il talento e la determinazione. La competizione riunisce alcune delle migliori squadre giovanili italiane e internazionali in un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per il calcio giovanile. Una manifestazione che non è solo agonismo, ma, soprattutto, un'occasione di crescita, condivisione e rispetto, in piena sintonia con i valori che Paolo ha sempre incarnato dentro e fuori dal campo". Federica è la presidente del calcio femminie che sotto la sua guida conosce un tempo di straordinario sviluppo. Non è affatto casuale che il Memorial Paolo Rossi ospiti anche il torneo riservato alle calciatrici Under 17. Un anno fa lo vinse la Roma, di nuovo in lizza insieme con Juve, Sassuolo, Cagliari e Madrid Club de Fútbol Femenino.
Ahanor e Sbravati
Sulla base dell'accordo con i Blues che entrerà in vigore dal 1° luglio 2027, Il vincitore del Premio Pablito è stato ceduto dall'Atalanta per 47 milioni di euro al Chelsea, anche se per questa stagione è stato tesserato del Crystal Palace. Formalmente, infatti, la Dea l'ha prestato alle Eagles londinesi, in ottemperanza al regolamento della Premier e alle chiare limitazioni ai prestiti fra società militanti nello stesso campionato. In particolare, non è ammesso più del prestito di un giocatore proveniente dallo stesso club; inoltre, nella stessa sessione di mercato, un club della Premier non può prendere in prestito un calciatore appena acquistato da un'altra squadra. Se fosse stato ingaggiato direttamente dal Chelsea, Ahanor non sarebbe potuto andare al Crystal Palace nei cui ranghi c'è già Axel Disasi, 28 anni. francese, difensore, in prestito dai Blues. Nato ad Aversa il 23 febbraio 2008, cresciuto a Genova dove i genitori nigeriani si erano trasferiti, calcisticamente Honest è stato svezzato nelle giovanili del Genoa, dov'è entrato quando aveva soltanto 5 anni. Michele Sbravati, uno dei più grandi scopritori di talenti del nostro calcio, all'epoca dirigente del Genoa e oggi braccio destro di Roberto Samaden, capo del settore giovanile atalantino, ha recitato un ruolo determinante per la carriera di Ahanor, divenuto cittadino italiano al compimento dei 18 anni e subito azzurro, prima dell'Under 21 e poi della Nazionale maggiore. Il difensore è un autentico predestinato. Alberto Gilardino l'ha lanciato da titolare in Serie A il 28 settembre 2024, in occasione della partita vinta dalla Juve contro il Grifone: a 16 anni 7 mesi e 1 giorno, Honest è diventato il primo calciatore nato nel 2008 schierato dal primo minuto in una partita di Serie A e a fine stagione è risultato più giovane in assoluto ad avere giocato nel massimo torneo. Il 4 luglio 2025 è stato acquistato a titolo definitivo dall'Atalanta in cambio di 16 milioni di euro, 6 milioni di bonus e il 5% della futura rivendita da riconoscere al Genoa. Bilancio della stagione nerazzurra: 35 presenze (22 in campionato, 9 in Champions League, 4 in Coppa Italia) e 1 gol, segnato proprio al Genoa (4-0), negli ottavi di finale di Coppa Italia il 3 dicembre scorso. Quando si dice il destino.
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