Sarri intimorito da Malen prima di Roma-Atalanta: "È in stato di grazia, Gasperini lotta per lo scudetto"
"La Roma è una squadra forte, pronta a lottare per il titolo. Mi meraviglierei al contrario, ovvero: se non lottasse per lo scudetto fino alla fine". Così Maurizio Sarri alla vigilia di Roma-Atalanta, gara valida per la terza giornata di Serie A. In conferenza stampa il tecnico della Dea ha presentato la sfida contro i giallorossi soffermandosi anche sulla straordinaria vena realizzativa di Malen.
Sarri su Malen: "Un animale velenoso di raccordo, in area e in profondità"
A proposito dell'attaccante olandese, autore di cinque gol nelle prime due giornate di campionato, Sarri ha commentato: "Se ci fosse un modo per fermare i giocatori forti non ci sarebbero i giocatori forti. Malen è in stato di grazia, sarà importante bloccarlo. È un animale che è velenoso di raccordo, in area e in profondità, ma anche noi abbiamo tante soluzioni di ottimo livello. Noi la partita l'abbiamo preparata normalmente: siamo l'unica squadra in Italia che ha fatto quattro partite in undici giorni e quella di domani sarà la quinta. Qualche problema ci sta creando, la crescita è frammentata da tutta una serie di fattori. Noi vogliamo giocarcela. Non so se sarà una prova di forza (riferendosi alle parole di Gasperini). So che da una parte c'è una squadra che ha già tredici mesi di lavoro addosso e una che ne ha quarantacinque, costruita in questo momento. Sarà una partita bella e importante".
Sarri sul mercato dell'Atalanta: "Soddisfatto, anche se è presto per valutarlo"
Capitolo mercato: "Che sia finito sono contentissimo, come ormai la quasi totalità degli allenatori. Non possiamo fare cinquanta giorni con il mercato aperto, lo stanno dicendo tutti. Se sono io a lamentarmi voi giornalisti dite: 'l'aveva detto solo Sarri'. Se lo dice Guardiola allora va bene. Comunque sono soddisfatto, anche se è presto per valutarlo. Si è rafforzata anche la Roma, che era già forte".
Sarri su Gasperini: "Fortissimo, mai avuto la sensazione di una presenza ingombrante"
Parlando di Gasperini, Sarri ha aggiunto: "È un allenatore che considero fortissimo, lo stimo e lo considero molto, ma non ho mai avuto questa sensazione che sia la sua ombra a Zingonia. E poi la società ha scelto un altro percorso di gioco. Comunque, vincono tutti i tipi di allenatori: quello che giocano a zona, a uomo o col calcio spettacolo. Non c'è qualcosa che ti faccia vincere, solo le cose fatte bene. A Bergamo la società ha sposato un altro progetto e un altro tipo di calcio, è chiaro che Gasperini ha inciso per tanto tempo, ma lo ripeto: non ho mai avuto la sensazione che qui la sua presenza fosse così ingombrante".
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