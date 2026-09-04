Sarri intimorito da Malen prima di Roma-Atalanta: "È in stato di grazia, Gasperini lotta per lo scudetto"

A proposito dell'attaccante olandese, autore di cinque gol nelle prime due giornate di campionato, Sarri ha commentato: "Se ci fosse un modo per fermare i giocatori forti non ci sarebbero i giocatori forti. Malen è in stato di grazia, sarà importante bloccarlo. È un animale che è velenoso di raccordo, in area e in profondità, ma anche noi abbiamo tante soluzioni di ottimo livello. Noi la partita l'abbiamo preparata normalmente: siamo l'unica squadra in Italia che ha fatto quattro partite in undici giorni e quella di domani sarà la quinta. Qualche problema ci sta creando, la crescita è frammentata da tutta una serie di fattori. Noi vogliamo giocarcela. Non so se sarà una prova di forza ( riferendosi alle parole di Gasperini ). So che da una parte c'è una squadra che ha già tredici mesi di lavoro addosso e una che ne ha quarantacinque, costruita in questo momento. Sarà una partita bella e importante".

Sarri sul mercato dell'Atalanta: "Soddisfatto, anche se è presto per valutarlo"

Capitolo mercato: "Che sia finito sono contentissimo, come ormai la quasi totalità degli allenatori. Non possiamo fare cinquanta giorni con il mercato aperto, lo stanno dicendo tutti. Se sono io a lamentarmi voi giornalisti dite: 'l'aveva detto solo Sarri'. Se lo dice Guardiola allora va bene. Comunque sono soddisfatto, anche se è presto per valutarlo. Si è rafforzata anche la Roma, che era già forte".

Sarri su Gasperini: "Fortissimo, mai avuto la sensazione di una presenza ingombrante"

Parlando di Gasperini, Sarri ha aggiunto: "È un allenatore che considero fortissimo, lo stimo e lo considero molto, ma non ho mai avuto questa sensazione che sia la sua ombra a Zingonia. E poi la società ha scelto un altro percorso di gioco. Comunque, vincono tutti i tipi di allenatori: quello che giocano a zona, a uomo o col calcio spettacolo. Non c'è qualcosa che ti faccia vincere, solo le cose fatte bene. A Bergamo la società ha sposato un altro progetto e un altro tipo di calcio, è chiaro che Gasperini ha inciso per tanto tempo, ma lo ripeto: non ho mai avuto la sensazione che qui la sua presenza fosse così ingombrante".