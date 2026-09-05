La resa di Sarri: "La Roma mi ha impressionato, lotterà per il titolo"

Atalanta ko nel finale all'Olimpico, dove la squadra di Maurizio Sarri è stata costretta a cedere il passo alla Roma di Gian Piero Gasperini soltanto nei minuti finali, quando i gol di Hermoso e Soulé hanno reso vana la rete del momentaneo vantaggio firmata da Ederson in avvio di ripresa. "Abbiamo affrontato la squadra più in forma della stagione, per me lotteranno per il titolo. Ma abbiamo la convinzione di aver messo in difficoltà una squadra che mi ha impressionato. Stiamo crescendo".