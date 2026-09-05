Sarri e il "caso" dell'auricolare non indossato: "Avremmo voluto fare un'intervista più completa"

Maurizio Sarri ha scelto di non indossare l'auricolare per ascoltare le domande dallo studio nel corso dell'intervista postpartita in diretta su Dazn. Il tecnico dell' Atalanta , che in conferenza stampa non ha nascosto tutta la sua delusione per la sconfitta in rimonta per 2-1 all'Olimpico contro la Roma , parlando di "incazzatura di livello 9" , ha risposto soltanto alle domande dell'inviato sul campo.

Le replica alla scelta di Sarri di non indossare l'auricolare dallo studio di Dazn

Al termine del collegamento, non appena la linea è stata ridata proprio allo studio, la scelta di Sarri è stata commentata così dal conduttore Marco Russo: "Ci dispiace che Sarri abbia scelto di non indossare l'auricolare per ascoltare le domande del nostro studio. Avremmo voluto offrire, a chi ci segue, un'intervista più completa anche attraverso le nostre domande e il nostro contributo. Come facciamo con i tifosi di tutte le squadre. Peccato non averlo potuto, però, fare questa sera".