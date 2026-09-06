L'Atalanta non ci sta e replica alla Roma: "Respingiamo con fermezza le valutazioni sull'ad Percassi"
L'Atalanta ha deciso di replicare alla nota ufficiale con cui la Roma aveva stigmatizzato quanto accaduto al termine del match all'Olimpico contro la Roma, quando l'amministratore della Dea, Luca Percassi, se l'è presa con l'attauale direttore sportivo della Roma ed ex dei nerazzurri, Tony D'Amico.
Caso Percassi-D'Amico, il comunicato dell'Atalanta
Il comunicato dell'Atalanta: "Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi. Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate".
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