Kessié spiega perché ha scelto l'Atalanta: "Ho parlato con altre squadre, ma poi..."
Franck Kessié riparte dall'Atalanta. Il centrocampista ivoriano ha scelto di tornare a Bergamo, nel club che lo aveva portato in Italia giovanissimo e gli aveva permesso di muovere i primi passi nel grande calcio. Una decisione arrivata dopo settimane nelle quali il suo nome era stato accostato anche alla Juve, che era stata vicina al giocatore prima della svolta definitiva. Niente da fare, ha scelto l’Atalanta. E in conferenza di presentazione ha spiegato tutto: “Ritornare qua è stata una scelta di cuore. Ringrazio la società e soprattutto Luca Percassi: sono tornato a casa. Sono molto contento”.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS