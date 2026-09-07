Kessié spiega perché ha scelto l'Atalanta: "Ho parlato con altre squadre, ma poi..."

Franck Kessié riparte dall'Atalanta. Il centrocampista ivoriano ha scelto di tornare a Bergamo, nel club che lo aveva portato in Italia giovanissimo e gli aveva permesso di muovere i primi passi nel grande calcio. Una decisione arrivata dopo settimane nelle quali il suo nome era stato accostato anche alla Juve, che era stata vicina al giocatore prima della svolta definitiva. Niente da fare, ha scelto l’Atalanta. E in conferenza di presentazione ha spiegato tutto: “Ritornare qua è stata una scelta di cuore. Ringrazio la società e soprattutto Luca Percassi: sono tornato a casa. Sono molto contento”.