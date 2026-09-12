De Roon alla Roma, i tifosi dell'Atalanta non perdonano: "Addio bandierina"

I tifosi dell'Atalanta non hanno incassato passivamente il trasferimento di Marten de Roon alla Roma . Nel corso del match allo Stadio di Bergamo, contro il Cagliari , hanno preso posizione con uno striscione comparso in Curva Nord Pisani al 25' del secondo tempo: "Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle... Addio bandierina" . A firmarlo la Curva Nord 1907, che lo ha tenuto esposto per quasi due minuti.

E allo stadio non sono mancati cori contro la Roma, club scelto dal centrocampista olandese, classe 1991, per continuare la sua carriera. Una carriera che dal 2017, quando de Roon salutò il Middlesbrough per trasferirsi in nerazzurro, lo ha visto indossare la maglia dell' Atalanta per il numero record di 445 partite (con 23 gol, 32 assist all'attivo) oltre che la fascia di capitano. il trionfo in Europa League nel 2024 sembra ormai un ricordo sbiadito. De Roon ha deciso di tornare a lavorare con Gasperini , in un sistema di gioco a lui più congeniale; i supporters della Dea lo hanno "salutato" ricordando la propria rivalità sportiva con i giallorossi intonando "Roma m...a" in attesa di ritrovare da ex quello che resta, comunque, uno dei giocatori più importanti della storia recente della società bergamasca.

Ma Samardzic si schiera dalla parte di De Roon: "Il nostro capitano per sempre, per noi è l'Atalanta"

Ma a fine gara, in diretta su Dazn, dalla parte di De Roon si è schierato apertamente e nettamente Samardzic: "Come ho detto dopo la partita col Bologna, De Roon per noi è l'Atalanta. Ha ottenuto grandi risultati, è una leggenda e gli auguriamo il meglio perché è una persona incredibile. Ha aiutato i nuovi arrivati. Lui è il numero uno, è il nostro capitano per sempre".