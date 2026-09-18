Sarri, che stoccata alla Juve: “Non ho grandi ricordi, comunque nessun rimpianto”

"È stata una stagione strana, una stagione con stadi vuoti praticamente da marzo in avanti. Forse anche per questo motivo, non ho grandi ricordi di quell'esperienza. In ogni caso, nessun rimpianto". Alla vigilia della sfida tra Juventus e Atalanta, Maurizio Sarri ricorda, senza particolari emozioni, la sua esperienza sulla panchina bianconera.

Sarri, l'esperienza alla Juventus L'attuale tecnico dell'Atalanta è stato l'ultimo ad aver vinto uno scudetto alla Juventus, nella stagione 2019-20. Un successo che non gli ha permesso di essere confermato alla guida dei bianconeri. La sua esperienza a Torino è durata solo un anno e non ha lasciato il segno nel cuore dell'allenatore toscano. Che sfiderà i bianconeri allo Stadium nella quinta giornata di campionato.