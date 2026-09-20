"Aboliamolo!", Sarri e l'Atalanta furiosi con il Var dopo la Juve. Ederson: "Mi fa impazzire..."
Maurizio Sarri non ha preso benissimo la sconfitta contro la Juventus, che si è imposta 2-0 contro la sua Atalanta all'Allianz Stadium nel match valido per la quinta giornata di Serie A: "Due letture sbagliate da noi e forse una dell'arbitro. Ci è mancato qualcosa perché eravamo completamente in partita. Per 60 minuti eravamo alla pari, dopo il 2-0 no perché la Juve ha creato l'80% delle occasioni dopo il raddoppio. Da un punto di vista tecnico e tattico la squadra è in crescita, dovrebbe crescere ancora molto dal punto di vista del coraggio, dell'entusiasmo e delle iniziative. Serve diventare una squadra più viva mentalmente".
Atalanta, Sarri: "Se il Var non chiama su un episodio così, aboliamolo..."
Interrogato ai microfoni di Dazn sul nuovo utilizzo del Var, decisamente ridotto alla scorsa stagione, ha risposto così: "Preferisco questa versione del Var, però poi ci sono episodi abbastanza evidenti come questo (trattenutoadi Kalulu su Rowe in area, ndr). Se il Var non chiama su un episodio così aboliamolo, non ne vedo più la necessità". Infine: "Vediamo dopo la fine del girone d'andata, ma è sempre tutto relativo. Non vorrei che parlare sempre di anno di costruzione e di non guardare la classifica faccia perdere un po' di motivazione alla squadra. In settimana ci sta dare un obiettivo".
Ederson: "Mi fa impazzire che..."
Anche Ederson nel post partita ha sottolineato l'episodio: "Secondo me era rigore su Rowe, perché non si può tenere la maglia così per per due metri. Quello che mi fa impazzire è che abbiamo il VAR, sono due partite di fila che succede e non possiamo accettarlo. Non dico che è stato l'episodio decisivo, perché poi abbiamo preso due gol. Però se pareggi poi inizia una nuova partita. Bisogna fare qualcosa di meglio, noi giocatori ma anche chi arbitra. Un rigore come questo col VAR non si può sbagliare".
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