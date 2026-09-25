De Ketelaere: "Felice all'Atalanta ma il Psg mi ha cercato e voglio fare il salto di qualità"

"La scorsa estate mi voleva il Psg". Charles De Ketelaere ha svelato un retroscena di mercato nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Derniere Heure. Il trequartista dell'Atalanta ha spiegato: "Ho solo 25 anni e ci saranno occasioni, non voglio mettere pressione all'Atalanta, ma voglio fare il salto di qualità. In estate ho parlato con il Psg. Mi ha cercato".