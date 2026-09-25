De Ketelaere: "Felice all'Atalanta ma il Psg mi ha cercato e voglio fare il salto di qualità"
"La scorsa estate mi voleva il Psg". Charles De Ketelaere ha svelato un retroscena di mercato nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano La Derniere Heure. Il trequartista dell'Atalanta ha spiegato: "Ho solo 25 anni e ci saranno occasioni, non voglio mettere pressione all'Atalanta, ma voglio fare il salto di qualità. In estate ho parlato con il Psg. Mi ha cercato".
De Ketelaere: "Essere titolare fisso nell'Atalanta è importante"
Pronto a sfidare l'Italia con il suo Belgio, nella prima giornata del gruppo A1 di Nations League, all'Olimpico, De Ketelaere ha poi raccontato: "L'Atalanta chiedeva molto, credo intorno ai 50 milioni di euro, ma serve trovare una squadra che se lo possa permettere. Come in Premier League. Sono comunque felice all'Atalanta, essere titolare fisso è importante. L'ho capito ai tempi del Milan. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi".
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