Scalvini e l'Atalanta avanti insieme, ufficiale il rinnovo: "Riparto dai miei due ricordi più belli"
Giorgio Scalvini e l'Atalanta avanti insieme. Ufficiale il rinnovo del contratto del difensore dei nerazzurri e della Nazionale fino al 30 giugno 2021. C'è l'annuncio del club bergamasco.
L'Atalanta celebra il rinnovo di Scalvini: "Un figlio di Zingonia"
Il comunicato dell'Atalanta: "Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente: Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC. Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino. Un “figlio di Zingonia” che sui campi del Centro Bortolotti è cresciuto e diventato uomo, incarnando pienamente i valori che all’Atalanta vengono trasmessi fin da bambini. Esemplare nel comportamento, sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".
Scalvini dopo il rinnovo con l'Atalanta: "Ringrazio la famiglia Pescassi, che mi ha visto crescere fin da bambino"
Attraverso i canali ufficiali dell'Atalanta, Scalvini non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Sono felicissimo e di questo devo ringraziare la famiglia Percassi, che mi ha visto crescere fin da bambino. Grazie anche al direttore Giuntoli perché ha permesso questo rinnovo. Ci tengo a ringraziare anche i tanti mister e compagni. Con loro ho passato sempre bei momenti, che mi hanno fatto crescere".
Scalvini, i ricordi più belli e un messaggio ai tifosi: "La maglia sempre sudata"
Emozioni condivise che continueranno: "La vittoria dell'Europa League è stato il gradino più alto per me e per l'Atalanta. Fu una notte indimenticabile. A livello individuale anche l'esordio in Serie A fu fantastico: un sogno che si è realizzato. Il mio augurio è che tanti che cominciano fin da piccoli all'Atalanta possano crescere e debuttare in prima squadra come ho fatto io. Non avrei mai pensato di arrivare fino a qui, è un sogno che si è trasformato in realtà. Ricordo ancora quando cominciai nel settore giovanile, è stato un percorso emozionante. Ai nostri tifosi posso soltanto dire grazie perché ci sostengono sempre, anche nei momenti di difficoltà. Noi giochiamo sempre per dare tutto e onorare il nostro motto: la maglia sudata sempre".
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