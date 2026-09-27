Scalvini e l'Atalanta avanti insieme, ufficiale il rinnovo: "Riparto dai miei due ricordi più belli"

Il comunicato dell' Atalanta : "Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente: Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC . Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino . Un “figlio di Zingonia” che sui campi del Centro Bortolotti è cresciuto e diventato uomo, incarnando pienamente i valori che all’ Atalanta vengono trasmessi fin da bambini. Esemplare nel comportamento, sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte. La famiglia Percassi , quella Pagliuca , la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".

Scalvini dopo il rinnovo con l'Atalanta: "Ringrazio la famiglia Pescassi, che mi ha visto crescere fin da bambino"

Attraverso i canali ufficiali dell'Atalanta, Scalvini non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Sono felicissimo e di questo devo ringraziare la famiglia Percassi, che mi ha visto crescere fin da bambino. Grazie anche al direttore Giuntoli perché ha permesso questo rinnovo. Ci tengo a ringraziare anche i tanti mister e compagni. Con loro ho passato sempre bei momenti, che mi hanno fatto crescere".

Scalvini, i ricordi più belli e un messaggio ai tifosi: "La maglia sempre sudata"

Emozioni condivise che continueranno: "La vittoria dell'Europa League è stato il gradino più alto per me e per l'Atalanta. Fu una notte indimenticabile. A livello individuale anche l'esordio in Serie A fu fantastico: un sogno che si è realizzato. Il mio augurio è che tanti che cominciano fin da piccoli all'Atalanta possano crescere e debuttare in prima squadra come ho fatto io. Non avrei mai pensato di arrivare fino a qui, è un sogno che si è trasformato in realtà. Ricordo ancora quando cominciai nel settore giovanile, è stato un percorso emozionante. Ai nostri tifosi posso soltanto dire grazie perché ci sostengono sempre, anche nei momenti di difficoltà. Noi giochiamo sempre per dare tutto e onorare il nostro motto: la maglia sudata sempre".