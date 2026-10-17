Infortunio Raspadori, starà fuori due settimane: ancora problemi al bicipite femorale

Raspadori finisce di nuovo ai box. Un’altra frenata per il trequartista dell' Atalanta per lo stesso infortunio che l'ex Napoli aveva rimediato lo scorso settembre a Bursa , durante Turchia-Italia di Nations League. Gli esami strumentali svolti nella mattinata di sabato hanno riscontrato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo il comunicato del club sull'infortunio: "Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

Infortunio per Raspadori, le partite che salterà

L’Atalanta dovrà rinunciare a Raspadori per circa 20 giorni. Il nuovo/vecchio problema è arrivato giovedì sera in Conference League, nel 3-1 al Pafos. Raspadori si è presentato sul dischetto e ha firmato il momentaneo 2-0, ma al momento del tiro ha subito accusato il fastidio muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo.

Perdita pesante per Maurizio Sarri in pieno tour de force. Raspadori salterà sicuramente almeno cinque partite. In campionato mancherà nella trasferta di San Siro contro il Milan, poi con il Frosinone in casa, la Fiorentina al Franchi nel turno infrasettimanale e il Parma a Bergamo. In Europa salterà la sfida più attesa del girone di Conference: giovedì prossimo, ad Amsterdam, contro l’Ajax. Il rientro è previsto per il 5 novembre, quando la Dea ospiterà il Kairat Almaty.