Sarri sul rigore non dato all'Atalanta contro il Milan: "Con Chiffi mi succede spesso..."
3-0 sotto dopo sessanta minuti contro il Milan, l'Atalanta a San Siro segna due reti negli ultimi minuti, ma non riesce a completare la rimonta. Dopo la vittoria in Conference League contro il Pafos, la squadra bergamasca ha incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate di Serie A. Al termine della partita, Maurizio Sarri ai microfoni di DAZN ha dichiarato: "Nel primo tempo abbiamo pagato tante situazioni casuali che ci sono state tutte contrarie, compresa la non chiamata al var sull'intervento di De Winter, che avrebbe potuto essere ritenuto fallo di mano, come accaduto a sfavore nostro".
Sarri dopo Atalanta-Milan: "Rimane il rammarico"
Maurizio Sarri ha espresso il proprio rammarico al termine della partita: "Dispiace perché nel primo tempo ci è mancata un po' di aggressività e l'abbiamo pagata. Ci rimane il rammarico: la palla del 3-3 l'abbiamo avuta a sei minuti dal novantesimo, e dato anche il recupero di cinque minuti, in undici avremmo potuto cercare anche qualcosa di più del pareggio". L'allenatore dell'Atalanta ha voluto quindi prendere il buono: "Giocare un'ultima mezz'ora così a San Siro ci deve dare convinzione, farci capire che stiamo diventando una squadra di buon livello, dobbiamo trovare determinazione per portare queste mezz'ore di alto livello a un minutaggio più alto".
"Con Chiffi mi succede spesso...": la polemica di Sarri per il rigore non concesso
Secondo Sarri, l'Atalanta non ha sbagliato approccio: "Non lo vedo negativito, ma dopo abbiamo allentato l'aggressività, e il Milan è venuto fuori in un periodo in cui nulla ci è andato bene". In particolar modo, l'allenatore ha contestato la decisione del direttore di gara di sanzionare con il calcio di rigore i tocchi di mano di Kristensen e Orbic, mentre non aver ritenuto punibile quello di De Winter: "Due tiri ciabattati sono finiti nelle mani dei nostri giocatori, poi l'ha tocata anche un difensore loro e non è stato fischiato niente. Con Chiffi mi succede spesso".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS